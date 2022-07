Creșterea prețurilor la energie și surse alternative de încălzire a locuințelor Uniunea Europeana are in fața o situație fara precedent in care sunt puse in balanța masuri urgente de reducere a consumului de energie electrica și consecințele dure provocate de acestea. Previziunile economiștilor din ultimii ani nu au reușit sa anticipeze creșterea actuala a prețurilor la energie electrica, iar scumpirea accelerata genereaza o situație critica nu doar celor aflați la putere și furnizorilor de gaze naturale, ci și consumatorilor de rand care trebuie sa suporte consecințele in propriile facturi. Evoluția prețurilor oferite de furnizorii de energie in Romania incepand… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia a crescut la niveluri istorice, din cauza ofensivei ruse in Ucraina si a sanctiunilor occidentale pe care aceasta le-a antrenat. Bruxellesul prezinta previziuni privind o crestere a preturilor la consum la 7,6% in 2022 si la 4% in 2023, de la 6,1% si, respetiv, 2,7%, cat astepta anterior, in…

- Rata inflației in Regatul Unit a atins cifre record in ultimele 12 luni, pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina, care a dus la cresterea preturilor alimentelor si carburantilor, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro . Oficiul pentru Statistici Nationale a precizat ca inflatia preturilor…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a raspuns atacurilor dure ale ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, la adresa Chisinaului. Aceasta a declarat ca tara sa achita sume mari si la timp pentru consumul de gaze naturale din Federatia Rusa si nu vede nicio legatura intre livrarile de gaze…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat intr-un interviu la un post rusesc ca Uniunea Europeana vrea sa transforme Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina”, spunand in același timp ca Moldova incearca sa obțina cat mai multe avantaje de la Rusia, sub amenințarea ca altfel se va alatura…

- Presedintelui Klaus Iohannis i-a fost decernat sambata, 4 iunie, intr-o ceremonie ținuta in orașul german Hof, Premiul European Carol al IV-lea al Asociatiei Germanilor Sudeti „ca o recunoastere a meritelor sale” privind „intelegerea si cooperarea dintre popoarele si tarile Europei Centrale”, a transmis…

- Necesitatea unor sanctiuni mai dure si o blocada comerciala totala impotriva Rusiei vor ajuta la incheierea razboiului mai devreme – au fost subiectele abordate de prim-ministrul Finlandei, Sanna Marin, si presedintele Senatului Romaniei, Florin Citu, aflat intr-o vizita de lucru la Helsinki. „Romania…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit, miercuri, pe omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier. Cei doi au facut declarații in urma intalnirii. Steinmeir l-a numit pe Iohannis ”prieteni”, amintind de perioada in care Sibiul a fost capitala culturala a Europei. Presedintele Klaus Iohannis a declarat,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este posibil ca Romania sa doneze Ucrainei armament si avioanele MiG-21 LancerR tinute la sol. Presedintele Camerei Deputatilor spune ca o astfel de decizie depinde de evolutia situatiei din tara vecina aflata in razboi. „Haideti sa fim corecti: avem o…