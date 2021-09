Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguta Vasilescu, primarul Craiovei si vicepreședinte al PSD, a explicat motivul pentru majorarea prețurilor la energie si gaze. „Este o problema pe care Guvernul trebuie sa o rezolve cat se poate de rapid", spune edilul.

- Cresterea preturilor exista si afecteaza multi romani, a declarat, miercuri, 1 septembrie, presedintele Klaus Iohannis, care a subliniat necesitatea ca Guvernul si autoritatile locale sa...

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Guvernul nu va plafona prețurile la energie și ca se ia in calcul compensarea unei parți din factura. Soluția trebuie sa vina rapid, a mai spus prim-ministrul care i-a...

- Guvernul libanez a anuntat, duminica, majorarea pretului benzinei cu 66%, prin reducerea partiala a subventiilor, pentru a atenua penuria de carburanti care blocheaza tara. Cresterea preturilor benzinei cu cifra octanica 95 a intrat in vigoare imediat, masura luata in urma deciziei de simbata de a modifica…

- Guvernul libanez a anuntat duminica majorarea pretului benzinei cu 66%, prin reducerea partiala a subventiilor, pentru a atenua penuria de carburanti care blocheaza tara, transmite Reuters, preluata de News.ro.Cresterea preturilor benzinei cu cifra octanica 95 a intrat în vigoare imediat,…

- Cresterea preturilor benzinei cu cifra octanica 95 a intrat in vigoare imediat, masura luata in urma deciziei de sambata de a modifica cursul de schimb utilizat la stabilirea preturilor produselor petroliere, in incercarea de a reduce deficitul din piata. Criza de carburanti s-a agravat in aceasta…

- Premierul Cițu despre creșterea prețurilor: „Sunt mai multi factori, majoritatea externi. Am preluat o economie bolnava dupa 30 de ani” Premierul Cițu despre creșterea prețurilor: „Sunt mai multi factori, majoritatea externi. Am preluat o economie bolnava dupa 30 de ani” Primul ministru Florin Cițu…

- Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția asupra prețurilor tot mai mari din domeniul energiei. Negrescu a solicitat intervenția Comisiei Europene pentru evaluarea evoluției prețurilor. „Am intrat intr-o spirala a creșterii prețurilor in energie pe care guvernul o ignora in vechea tradiție…