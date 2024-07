Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea prețurilor la energie, introdusa de la intrarea PSD la guvernare, a adus beneficii semnificative consumatorilor romani, protejandu-i de costuri nejustificate și asigurand stabilitatea economica in perioade de criza. Gandita sa stabilizeze prețurile in perioada de iarna, aceasta masura și-a…

- De la 1 iulie se scumpesc carburanții și totodata poate duce la creșterea prețurilor in lanț, transportul mancarii pe cale rutiera in Romania poate genera scumpiri la alimente. Creșterea prețurilor produselor alimentare și nealimentare poate afecta inflația și dobanzile. Cotația IRCC va scadea ușor…

- Plafonarea prețurilor la energie electrica, introdusa la inițiativa PSD in 2022 și prelungita de Guvernul condus de Marcel Ciolacu pana la 1 aprilie 2026, a jucat un rol esențial in menținerea stabilitații economice in Romania. Datorita acestui mecanism, romanii sunt protejați de posibile fluctuații…

- Moscova a reluat campanie de atacuri cu rachete si drone asupra centralelr electrice ucrainene, fortand companiile energetice sa impuna opriri la nivel national in timp ce se straduiesc sa repare pagubele si sa gaseasca surse alternative de aprovizionare.

- Creșterea prețurilor la energie a fost una dintre principalele cauze ale inflației in multe țari. Romania a fost primul stat european care a luat decizia de a plafona prețurile la energie și gaze.

- Plafonarea prețurilor la gaze și energie a dat peste cap inclusiv afacerile furnizilor care sunt nevoiți sa suporte din propriul buget facturile mai mici pentru populație pana cand iși primesc diferența de bani de la stat. Totuși, plafonarea prelungita pana in primavara anului viitor la nivelul actual…

- Deși in ultimele luni prețurile la gaze, la nivel european, au scazut, prognozele pentru toamna arata un posibil trend ascendent. Guvernul condus de Marcel Ciolacu a introdus plafonarea prețurilor la energie pentru a proteja consumatorii casnici vulnerabili, rezultatele fiind deja vizibile.

- Din cauza prețurilor uriașe din piețe și din magazine, pensionarii nu mai pot pastra tradițiileculinare specifice sarbatorilor pascale. Mulți dintre ei spun ca au renunțat la alimentele specifice Paștelui pentru ca sunt prea scumpe. Așa ca anul acesta nu vor avea pe masa de sarbatoare oua roșii, cozonac…