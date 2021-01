Stiri pe aceeasi tema

- "Azerbaidjanul, fiind una dintre tarile exportatoare de petrol din CSI, se asteapta sa incheie anul 2020 cu o scadere moderata a PIB de 3,5%, care este considerat un mic indicator in randul tarilor exportatoare de petrol la nivel mondial", arata compania. Potrivit aceleiasi surse, Azerbaidjanul are…

- Preturile de consum in luna noiembrie 2020 au crescut cu 2,1-, comparativ cu luna noiembrie 2019, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). "Preturile de consum in luna noiembrie 2020 comparativ cu luna noiembrie 2019 au crescut cu 2,1-. Rata anuala calculata pe baza…

- Rata inflației a continuat sa scada pana la 2,1%, in noiembrie. Alimentele s-au scumpit cu 4% Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,1% in luna noiembrie a acestui an, de la 2,2% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 3,81%, serviciile cu 2,77%, iar marfurile nealimentare…

- In luna noiembrie curent, inflația anuala a constituit 0,93%, iar prețurile medii de consum au crescut in luna noiembrie, fața de octombrie 2020, cu 0,16 la suta. Biroul Național de Statistica a prezentat astazi evoluția prețurilor de consum la produse alimentare, marfuri nealimentare și servicii prestate…

- Prețurile alimentelor la nivel global a continuat sa creasca pentru a șaptea luna consecutiv, conform Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO). Scumpirea de luna trecuta, noiembrie 2020, este cea mai mare de pe parcursul a 30 de zile din 2012 pana in prezent. Indicele FAO…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a inregistrat a patra crestere consecutiva in septembrie 2020, conform ultimului raport lunar de la FAO (Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura) (vezi graficul). Cresterea lunara a fost de 2,1%, dupa un avans similar in luna…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a inregistrat in septembrie cea de a patra luna de crestere consecutiva, gratie avansului preturilor la cereale si uleiuri vegetale, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters. FAO publica…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a inregistrat in septembrie cea de a patra luna de crestere consecutiva, gratie avansului preturilor la cereale si uleiuri vegetale, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite