Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca sa intre intr-o criza sociala ale carei proporții și efecte vor afecta grav sute de mii de familii vulnerabile in aceasta iarna. Totul pornește de la creșterea facturilor la energie, generata de liberalizarea prețurilor, lucru care a afectat negativ deja nivelul de trai al celor cu…

- Institutul Național de Statistica a publicat astazi, 13 iulie, indicele prețurilor bunurilor de consum pentru luna iunie, scoțand in evidența creșterile de prețuri care i-au afectat pe romani in ultimul an. Conform raportului INS, rata anuala a inflației a ajuns la 3,9%, in creștere cu 0,1% fața de…

- „Am discutat un subiect foarte important si trebuie mentionat pentru ca trebuie sa stie autoritatile locale, constructorii. Stiti foarte bine ca, nu numai in Romania, in Europa ne confruntam cu un val de crestere a pretului materialelor de constructii si am luat decizia sa imbunatatim legislatia astfel…

- Nu exista un pericol iminent de a scapa de sub control cresterea preturilor in Romania, este de parere Eugen Radulescu, seful Directiei de Stabilitate a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), mentionand ca o mare parte a cresterii ratei inflatiei a fost cauta de majorarea preturilor la energie si gaze pentru…

- Creșterea rapida a inflației obliga bancile centrale sa ia masuri rapide pentru incetinirea acesteia, dar BNR nu a lasat de ințeles ca ar dori sa urmeze o astfel de direcție. Guvernatorul Mugur Isarescu a declarat, in cadrul unei dezbateri pe tema cresterii intermedierii financiare in Romania, ca Banca…

- Sectoare intregi din economia romaneasca ar putea fi afectate de cresterea pretului certificatelor verzi, dar mai ales industria energetica bazata pe carbune, industria auto, constructiile si transportul maritim, se arata intr-o analiza realizata de Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB…

- Inflația in Romania a ajuns in aprilie la 3,2%, atingand cel mai ridicat nivel din ultimul an, de la inceputul pandemiei. Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerand existența unui apetit ridicat de consum. Cererea este in creștere, existand lichiditați semnificative in piața, aspect care…

- În noiembrie 2020, Ministerul Finanțelor a lansat trei emisiuni de titluri Tezaur pentru ca populația sa-și plaseze banii la dobânzi comparabile cu cele ale bancilor, care sa acopere creșterea prețurilor. Este vorba despre scadențe pe 1, 2 și 3 ani, la dobânzi de 3,5%, 3,75% și 4%.…