Creșterea prețurilor în Croația a depășit 100% Prețurile in Croația au crescut cu pina la 160% dupa trecerea țarii la moneda euro la 1 ianuarie 2023. Despre acest lucru a anunțat miercuri inspectorul-șef de stat, Andrija Mikulic. {{658326}}"Potrivit ultimelor date, intr-una dintre producții prețul a crescut cu 160%. Cred ca in acest moment nu exista nici un motiv justificat pentru ca prețul sa creasca cu 160%", citeaza postul croat de telev Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

