Stiri pe aceeasi tema

- Dublarea pretului oualor in Franta, din cauza exploziei preturilor la nutret si energie precum si a lipsei livrarilor ca urmare a gripei aviare, a determinat unele companii alimentare sa isi reduca productia sau sa schimbe retetele, au declarat mai multi producatori de oua intervievati de Reuters. Atat…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Agricultura din Senat, Lucian Trufin, anunța noi facilitați pentru agenții economici care activeaza in agricultura și industria alimentara, aprobate la nivelul camerei parlamentare pe care o reprezinta.

- Industria cimentului din Romania genereaza peste 13 milioane de tone de dioxid de carbon (CO2) pe an, releva o analiza realizata de Industry Link. In Romania se produc in jur de 15 milioane de tone de ciment pe an. Aceasta estimare rezulta din agregarea datelor provenite de la marii producatori de pe…

- Franța va limita anul viitor la 15% creșterea prețurilor la energie și gaze pentru consumatorii casnici, a declarat miercuri premierul Elisabeth Borne, pentru a reduce povara asupra consumatorilor, din cauza celei mai grave crize energetice din ultimele d

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat semnarea acordului intre Ministerele Transporturilor din Romania si Franta in scopul facilitarii tranzitului cerealelor din Ucraina, subliniind ca demersul contribuie la accelerarea eforturilor pentru securitatea alimentara globala.

- Ministrul Tranzitiei Energetice din Franta, Agnes Pannier-Runacher, a anuntat duminica faptul ca Executivul lucreaza la un nou plafon pentru cresterea pretului electricitatii pentru toti consumatorii, in 2023, dar nu a dat indicii despre noul prag, relateaza agentia EFE.

- Un lot intreg de creveti, vanduti in Kaufland si Carrefour, a fost retras de pe piata. Este vorba despre crevetii prefierti produsi de S.C.NOVEAST SEAFOOD S.R.L. : "Va informam ca datorita prezenței Vibrio vulnificus in materia prima utilizata pentru loturile de produse finite S.C.NOVEAST SEAFOOD S.R.L.…

- Fructele mici, culese cu mult efort, sunt cautate mai ales pentru industria farmaceutica. Recolta a fost afectata de seceta de anul acesta, insa nu in masura foarte mare, așa ca nici profitul nu va fi considerabil redus.