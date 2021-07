Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea porcilor in exploatatii in aer liber ar putea fi INTERZISA: Proiect de Ordonanta de Urgenta elaborat de ANSVSA Cresterea porcilor in exploatatii in aer liber ar putea fi INTERZISA: Proiect de Ordonanta de Urgenta elaborat de ANSVSA Potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta elaborat de…

- "Contextul actual al evolutiei pestei porcine africane (PPA) in Romania impune urgent luarea de masuri mai riguroase pentru combaterea acestei boli. Pierderile economice generate de evolutia PPA sunt extrem de mari, numai sumele pentru acordarea de despagubirilor se ridica la aproape 50 de milioane…

- Din acest motiv e necesara interzicerea acestei forme de crestere a porcilor în perioada în care pe teritoriul României evolueaza focare de pesta porcina africana, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta elaborat de Autoritatea Nationala Sanitara…

- Cresterea porcinelor in exploatatii in aer liber s-a dovedit a avea un inalt grad de risc de infectare cu virusul pestei porcine africane, din cauza contactului cu mediul silvatic, motiv pentru care e necesara interzicerea acestei forme de crestere a porcinelor in perioada in care pe teritoriul Romaniei…

- Riscul de crestere a numarului de focare de pesta porcina africana (PPA) in Romania este unul foarte ridicat in aceasta perioada, desi la ora actuala la nivel national exista un numar mai mic de 100 de astfel de focare, a declarat, marti, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru…

- Un numar de 96 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active joi in Romania, in total fiind afectate un numar de 34.708 de porcine, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din cele 96 de focare…

- Un numar de 345 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active miercuri, iar 153.309 de porcine au fost afectate in total, se mentioneaza intr-un comunicat remis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Dintre cele 345 de focare active de PPA, 10…