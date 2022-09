Cresterea pensiilor. Marcel Ciolacu: „Vom vedea daca venim cu o majorare a tuturor pensiilor”

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca exista posibilitatea majorarii pensiilor in viitorul apropiat, Marcel Ciolacu a spus: „Haideți sa inchidem toate ministerele. Ce va pot spune cu exactitate: Legile in Romania sunt date ca sa fie respectate, deci indexarea pensiilor categoric va fi facuta.Vom vedea daca venim cu o majorare…

- Disputa dintre presedintele PSD Marcel Ciolacu sI prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan continua. Liderul liberal a transmis presei o replica in care trece in revista principalele subiecte care stau la baza disputei: preturile la energie, problema pensiilor speciale, sI propunerile de majorare a pensiilor.…

- ”Haideți sa terminam cu aceasta prostie, ca ramane Romania fara energie pentru ca fug furnizorii, cu aceste minciuni ca raman romanii fara energie”, spune Marcel Ciolacu, dupa ce AFEER a transmis ca sunt „absolut inoportune, contraproductive și nocive” un

- Rares Bogdan a declarat, sambata, la Realitatea TV, ca o crestere cu 10 la suta a pensiilor din Romania este putin, in conditiile in care inflatia este in urcare. ”PNL doreste marirea pensiilor. Consider ca 10 la suta este putin, pentru ca inflatia este de 15 la suta si este in crestere. Deci daca…

- Sunt discutii in Coalitie despre pachetul de masuri sociale. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat astazi un pachet de masuri sociale pe care PSD le va propune. Este vorba despre majorarea salariului minim si cresterea pensiilor. De cealalta parte a Coalitiei, surse din cadrul PNL au declarat ca…

- Marcel Ciolacu anunț despre pensii: indexarea, categoric va fi facuta. Vom vedea daca venim cu o majorare a tuturor pensiilor Liderul PSD Marcel Ciolacu, a facut precizari in contextul declarației ministrului Finanțelor prin care a fost anunțata ca pensiile pana la 2000 de lei nu vor fi supuse impozitarii.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul partidului, despre o supraimpozitare a pensiilor militarilor, ca din punctul lui de vedere, sunt pensii ocupationale, nu pensii speciale. Vom vedea si in functie de decizile CCR ce solutie vom gasi, a spus liderul social-democrat, el precizand…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider al PSD, considera ca este necesara o analiza in privinta unei eventuale supraimpozitari a pensiilor speciale, apreciind ca este incorect ca pensia sa fie mai mare decat salariul - situatie unica in Romania ultimilor 30 de ani.