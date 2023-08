Creșterea pensiilor mai așteaptă. Ce ajutor primesc seniorii României din toamnă Este vorba atat de bani pentru incalzire, cat și de voucherele pentru alimente, dar și de banii pentru pensionarii cu venituri mici. CE AJUTOARE PRIMESC ROMANII DIN TOAMNAseptembrie-octombrieAjutor energie: 700 de lei, care se acorda pensionarilor care au mai mult de 60 ani, iar pensia nu depașește 2.000 lei Ajutor pensionari: 500 lei (pensii sub 1.500 lei) 400 lei (pensii intre 1.501 și 2.000 lei) 300 lei (pensii intre 2.001 și 3.000 lei) Carduri sociale pentru alimente 250 de lei (venituri sub 1.700 lei)sursa: lege in vigoare/Realitatea Plus The post Creșterea pensiilor mai așteapta. Ce ajutor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

