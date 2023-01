Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile scolare vor fi reluate normal si nu sunt luate in calcul suspendarea sau desfasurarea online, a anuntat Ministerul Educatiei, Ligia Deca. ”Procesul educational va reincepe cu 9 ianuarie, lunea viitoare, asa cum este prevazut in structura anului scolar. Nu incurajam in niciun fel neparticiparea…

- Numarul cazurilor zilnice de COVID-19 a atins un nou record in China, au anuntat, joi, autoritatile care incearca sa stopeze raspandirea virusului prin masuri de izolare stricte, testari in masa si restrictii de calatorie, transmite AFP. China a inregistrat miercuri 31.444 de noi cazuri locale, dintre…

- Liderii Coaliției au convenit, luni seara, ca de la 1 ianuarie sa creasca punctul de pensie cu 12,5%, iar de doua ori pe an sa se acorde ajutoare sociale pentru pensionarii cu pensiile mai mici de 3.000 de lei. Masurile decise de Coaliția de guvernare formata din PNL, PSD și UDMR au fost anunțate de…

- PSD și președintele formațiunii Marcel Ciolacu lanseaza, miercuri, intr-o postare pe pagina de Facebook a partidului, un atac la partenerii de coaliție de la PNL și la președintele Klaus Iohannis pe tema majorarilor de pensii. „PSD este singurul partid care s-a luptat intotdeauna pentru creșterea pensiilor…

- Un grup de cinci parlamentari de la UDMR, PSD și PNL cred ca se impune o majorare a personalului ANRE in contextul liberalizarii prețurilor la energie electrica, astfel ca propun creșterea numarului de angajați ai instituției cu aproape jumatate. USR considera ca in plina criza a facturilor și in condițiile…

- Elevii intra de vineri in vacanta, dupa finalizarea cursurilor, urmand a se intoarce la scoala pe data de 31 octombrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Pentru prima data, structura noului an scolar include cinci module de invatare si cinci vacante: Modulul 1 – cursuri – de luni,…

- Personalul din invatamantul de stat va primi, de la 1 noiembrie, in transe, sume restante din sporuri sau majorari salariale pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021. Ministerul Educației a anuntat ca inspectoratele școlare din țara vor primi la 1 noiembrie banii pentru plata diferențelor salariale…

- e Piata mondiala de smartphone-uri a inregistrat, in perioada iulie-septembrie, cel mai slab trimestru, al treilea de dupa 2014, in conditiile in care problemele economice i-au facut pe consumatori sa amane cheltuieile pentru produse precum echipamentele electronice personale, transmite Bloomberg. Potrivit…