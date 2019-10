Investitii de 246.448.000 lei in primul semestru din 2019, in Maramures

Investitiile realizate in judetul Maramures in semestrul I 2019 au insumat 246.448.000 lei, in crestere cu 4,7% fata de aceeasi perioada din anul 2018, potrivit unor informatii furnizate de Directia Judeteana de Statistica Maramures. Investitiile realizate pe… [citeste mai departe]