Cresterea nivelului de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera pana in 2050 va reduce valoarea nutritiva a numeroase culturi, ceea ce ar putea produce deficiente de zinc, fier si proteine in cazul a milioane de persoane, avertizeaza un studiu publicat luni in jurnalul stiintific Nature Climate Change si citat de AFP. Potrivit cercetatorilor de la Universitatea Harvard care au analizat 225 de alimente diferite, cresterea concentratiei de CO2 din atmosfera, care ar putea ajunge la 550 de parti per milion (ppm) in jurul anului 2050 - fata de 405 ppm in 2017, "ar reduce cu 3% pana la 17% continutul de…