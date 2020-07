Creşterea nivelului apelor şi reducerile de fonduri ameninţă cimpanzeii din Uganda Inundatiile produse in urma cresterii nivelului apelor lacului Victoria pun in pericol un sanctuar aflat pe o insula apartinand Ugandei, care adaposteste cimpanzei salvati din situatii dificile si ale caror provizii de hrana sunt deja pe sfarsite, au precizat vineri autoritatile locale, potrivit DPA. Sanctuarul cimpanzeilor de pe insula Ngamba adaposteste circa 50 de primate, cele mai apropiate "rude" ale oamenilor. Multe dintre exemplare au fost salvate de la braconieri sau dupa ce parintii lor au fost ucisi in salbaticie. Apele au acoperit deja circa opt hectare din totalul celor 40 de hectare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 58 milioane de lei vor fi oferiți din bugetul de stat, prin Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru imbunatațirea nivelului de trai și de munca in localitațile rurale. Banii vor di destinați implementarii a 69 de proiecte de imbunatațire și dezvoltare a infrastructurii…

- Nivelul ridicat al apei in riurile Nistru și Prut au pus in alerta autoritațile și cetațenii in mai multe regiuni ale țarii, ultimele zile. De furia apelor nu a scapat nici Vadul lui Voda, unde apele au inundat intreaga plaja, existind riscul ca acestea sa inece și stațiunea turistica. Pentru a nu se…

- Mai multe rauri de pe Valea Someșului s-au umflat marți seara, dupa ce in zona au cazut ploi abundente. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis mai multe avertizari pentru raul Someș și afluenții sai. Astfel, pana la ora 7 a dimineții zilei de miercuri este valabila o avertizare…

- In ultimii ani, liderii si locuitorii multor natiuni insulare mici, precum Kiribati si Tuvalu, au avertizat ca schimbarile climatice reprezinta o amenintare existentiala asupra teritoriilor lor, existand temeri ca acestea ar putea sa dispara sub apele in crestere in contextul unei planete in incalzire.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru completarea art. 9 din legea apelor nr. 107/1996, care prevede ca utilizarea apelor subterane pentru irigatii sa fie scutita de la plata taxei specifice pentru perioada starii de urgenta si pentru inca sase luni. „Sursele de apa subterana, apa curgatoare,…

- Cipru spera sa atraga turistii iesiti din izolare promitand sa acopere cheltuielile medicale ale oricarui vizitator depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus in timpul sejurului pe insula mediteraneeana, au anuntat miercuri oficiali ciprioti, relateaza AFP. Intr-o scrisoare trimisa…

- Pentru ca lumea in care traim sa ramana moștenire copiilor și nepoților noștri, așa cum am primit-o de la parinții și bunicii noștri, pentru ca generațiile care vor veni sa se bucure așa cum ne bucuram noi de minunile și frumusețile pamantului – respectam și protejam eficient mediul inconjurator. La…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru completarea articolului 9 din Legea apelor 107/1996, potrivit careia in irigatii, pe perioada starii de urgenta si 6 luni dupa aceea, apele subterane, apele curgatoare si apa din unele lacuri de acumulare pot fi folosite,…