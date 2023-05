Creșterea inflației s-a mai temperat! A ajuns la 11,23% în aprilie 2023 Rata anuala a inflatiei in aprilie 2023 comparativ cu aprilie 2022 a fost de 11,2%. Rata anuala a inflatiei in perioada aprilie 2023 – aprilie 2022 a coborat la 11,2%, fata de 14,5% in martie si 15,5% in februarie, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica. Practic, putem spune ca rata inflației a intrat pe un trend descendent. Asta nu inseamna ca se ieftinesc prețurile ci ca acestea se scumpesc intr-un ritm mai scazut. Preturile bunurilor de consum au crescut cu 0,8 % in aprilie 2023 fata de luna anterioara și cu 3,1% comparativ cu finalul anului trecut. Cele mai mari majorari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflației va cobori la nivelul de o cifra in trimestrul III 2023, se arata intr-o comunicare a BNR care insoțește Hotararile Consiliului de Adminsitrație al Bancii Centrale pe probleme de politica monetara. Descreșterea va fi antrenata pe mai departe de factori pe partea ofertei, mai cu…

- Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, a coborat la 14,5%, de la 15,5% in februarie, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).”Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este 101,01%. Rata…

- Rata anuala a inflatiei a crescut usor in luna februarie, la 15,5%, fata de februarie 2022, dupa ce in ianuarie coborase la 15,1%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „Indicele preturilor de consum in luna februarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2023…

- Romanii urmeaza sa se bucure de o perioada mai prospera decat pana acum, deoarece vom avea parte de ieftiniri in linie, pe fondul diminuarii inflației. In cel mai recent raport pe care l-a publicat Institutul Național de Statistica (INS), inflația a inceput sa intre la apa. Daca nu ești la curent cu…

- Datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS) arata ca rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%. Mai mult, potrivit INS, rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%. Preturile de consum…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1-, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4-. Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 au crescut cu 0,3%. Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie…

- Inflația a avut o valoare de 15,1 in luna ianuarie, in raport cu luna ianuarie 2022. Cele mai recente date au fost date publicitații de Institutul Național de Statistica. Preturile de consum au crescut cu 0,3% in ianuarie 2023, comparativ cu cele din decembrie 2022.