Creşterea împrumuturilor acordate de bănci companiilor din zona euro a încetinit în noiembrie Imprumuturile acordate intreprinderilor din zona euro au crescut cu 8,4% in noiembrie, dupa un avans de 8,9% cu o luna mai devreme, in timp ce cresterea creditelor populatiei a incetinit la 4,1%, de la 4,2%. In acelasi timp, cresterea masei monetare M3 din zona euro a incetinit la 4,8% de la 5,1%, fiind sub asteptarile unui avans de 5,0% dintr-un sondaj realizat de Reuters. The post Cresterea imprumuturilor acordate de banci companiilor din zona euro a incetinit in noiembrie first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economistii chestionati de Reuters au estimat o crestere anuala a indicelui preturilor de consum de 10,9% in noiembrie, dupa ce octombrie a inregistrat o crestere neasteptata, la un maxim din ultimii 41 de ani, de 11,1%. Pe o baza lunara, cresterea a fost de 0,4% in noiembrie, in scadere fata de 2%…

- Furnizorii straini au redus livrarile de combustibili catre Ungaria de cand guvernul a plafonat pretul benzinei si al motorinei la 480 de forinti (1,22 dolari) pe litru, in urma cu un an. ”MOL ramane dedicat angajamentului de a mentine securitatea aprovizionarii cu propriile produse, totusi asigurarea…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca numarul companiilor germane care au ignorat riscurile de a depinde prea mult de piata chineza este remarcabil si a subliniat nevoia de diversificare, intr-un interviu acordat vineri revistei „Focus”, relateaza Reuters.. „Importanta pietei chineze nu mai are…

- Pretul petrolului a scazut miercuri cu mai mult de 3%, continuand o serie de tranzactii volatile, deoarece tarile din Grupul celor Sapte (G7) au discutat despre un plafon al pretului petrolului rusesc peste nivelul actual al pietei, in timp ce stocurile de benzina din Statele Unite au crescut peste…

- Contractele futures pentru petrolul Brent pentru livrarea in ianuarie au scazut cu 2,95 dolari, sau cu 3,3%, pana la 85,41 dolari pe baril. Pretul petrolului US WTI a scazut cu 3,01 dolari, sau cu 3,7%, la 77,94 dolari pe baril. La inceputul tranzactiilor, ambele contracte au crescut cu peste 1 dolar…

- Masura va lua forma unui amendament la un decret guvernamental care urmeaza sa fie aprobat in Parlament in urmatoarele zile, a declarat Meloni reporterilor, vineri. Guvernul are in vedere concesiuni pe 10 ani, pentru a fora intre noua si 12 mile in largul coastei adriatice a Italiei, extragand pana…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei a declarat despre informatia ca a inceput acest control ca nu este obisnuit ca anuntul sa fie facut de catre companii si nu stie de ce au facut acest lucru. ”De ieri dimineata, se deruleaza controale pe baza procedurilor noastre legale, cu autorizare…

- Majorarea dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, in lupta impotriva inflației, a atras deja o inasprire puternica a condițiilor de creditare in zona euro.Creditele pentru locuințe acordate populației au suferit cea mai puternica inrautațire a condițiilor, dar nici finanțarea firmelor…