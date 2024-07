Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar fi avut in plan sa creasca impozitul pe dividente și sa elimine facilitațile fiscale pentru anumiți angajați astfel incat sa reduca deficitul și sa aduca mai mulți bani la buget. Executivul cauta soluții pentru a aduce mai mulți bani la buget iar una dintre variantele pe masa Guvernului…

- Marcel Ciolacu a propus amanarea din ordonanța de urgența a prevederilor privind testarea anti-drog a șoferilor. Amanarea masurilor vine dupa scandalul din ultimele zile in care inclusiv medicii legiști au acuzat ca noile prevederi pot duce la abuzuri ale Poliției. Premierul Marcel Ciolacu a avut o…

- Deficitul bugetar al Romaniei va crește la peste 7% din PIB, ca in al doilea an de pandemie, deși planurile de la inceputul anului erau in sensul scaderii acestui deficit, potrivit unui raport al bancii UniCredit, citat de News.ro .Doar cresterile de taxe vor putea reduce deficitul bugetar de anul viitor:…

- Guvernul a aprobat, vineri, ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative in domeniul e-Transport, e-TVA si e-Factura, care prevede, printre altele, prelungirea cu sase luni a termenului de aplicare a e-TVA, a anunțat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la finalul sedintei Executivului.…

- In ultima ședința de Guvern de dinaintea alegerilor locale și europarlamentare, guvernanții vor sa adopte majorarea salariului minim care va crește de la 3.300 de lei la 3.700 de lei brut. Guvernul va aproba in sedinta de joi un proiect de ornonanța de urgența privind majorarea salariului minim brut…

- Guvernul a ajuns cu deficitul bugetar la 3,43% din PIB pentru primele cinci luni, in urcare ușoara de la 3,24% pentru primele patru luni, potrivit unor date preliminare privind execuția bugetara, obținute de publicația Profit.ro. Luna trecuta, Ministerul Finanțelor a raportat un deficit bugetar de 3,24%…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca speculațiile internaționale potrivit carora președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar urmari de fapt un post de comisar european și nu funcția de șef al NATO nu sunt veridice. Ciolacu crede ca Iohannis țintește mai sus, poate funcția de președinte al Comisiei Europene.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Guvernul poate gasi ”soluții pentru structuri de personal mai suple” in cazul angajaților de la Guvern și Parlament care protesteaza nemulțumiți de creșterea salariala de 10% propusa de Ministerul Muncii. Premierul a anuntat ca Executivul aproba majorare…