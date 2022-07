Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a raportat vineri rezultate pentru trimestrul al doilea care au ratat estimarile analistilor privind castigurile, veniturile si cresterea numarului de utilizatori, dand vina, partial, pe incertitudinile legate de acordul de preluare a companiei convenit cu Elon Musk, transmite CNBC. Actiunile…

- Actiunile Twitter au scazut usor in urma informatiilor. Twitter a declarat ca veniturile au scazut cu 1% de la an la an, la 1,18 miliarde de dolari. Wall Street se astepta la venituri de 1,32 miliarde de dolari, reprezentand o crestere de 10,5% de la an la an. Aceasta evolutie a marcat cea mai mare…

- Veniturile grupului au fost de aproximativ 8,5 miliarde de euro (8,55 miliarde de dolari) in trimestrul respectiv, comparativ cu 3,2 miliarde de euro in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit cifrelor preliminare publicate vineri. ”Grupul a beneficiat de o performanta constanta puternica la Lufthansa…

- “Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, anunta majorarea semnificativa a salariilor angajatilor sai incepand cu luna iunie 2022. Compania a aprobat cea mai mare crestere salariala de pana acum, astfel ca venitul mediu brut lunar (cu tichetele de masa incluse)…

- ”Asteptam cu nerabdare sa ne intoarcem in spatiu in trimestrul patru si sa lansam servicii comerciale in primul trimestru al anului viitor”, a declarat directorul general Michael Colglazier. Compania fondata de Richard Branson planuise anterior sa lanseze serviciul de zbor spatial comercial in trimestrul…

- Intr-o postare pe platforma, Nunes a mai spus ca Truth Social nu a fost inca aprobata pentru lansare in magazinul Google Play pentru dispozitive Android. ”La sfarsitul lunii mai vom lansa PWA (Web Browser), care va permite accesul de pe orice dispozitiv. Dupa aceea vom lansa o aplicatie Android… in…

- Actiunile Amazon au scazut vineri cu circa 15%, dupa ce compania a oferit perspective de venituri dezamagitoare pentru trimestrul curent, care au fost sub estimarile Wall Street, transmite CNBC, citat de news.ro.