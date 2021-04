Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele naționale au decis soarta piețelor de carte din Europa in timpul pandemiei: unde librariile au fost deschise și statul s-a implicat, inclusiv prin achiziții, pierderile sectorului editorial au fost limitate Romania a inregistrat o scadere de 10%, in linie cu alte piețe din Europa Centrala…

- CCC Romania aniverseaza in luna martie primul an de la lansarea magazinului online pe piața locala. E-shop-ul, disponibil la https://ccc.eu/ro/, a fost inaugurat in luna martie a anului trecut, iar de atunci mai mult de 220.000 de comenzi au fost plasate și peste 330.000 de produse au fost achiziționate…

- Consiliul Concurentei are in derulare o investigatie privind un posibil comportament anticoncurențial al unor companii care activeaza pe piața comercializarii și execuției mijloacelor de semnalizare rutiera din Romania. Autoritatea de concurența are indicii ca 15 companii, care au participat la procedura…

- P3 Logistic Parks (“P3”) prezinta ultimele trenduri in segmentele e-commerce și logistic, potrivit predicțiilor oferite de futurologul Sean Culey – strateg, consilier in transformare și consultant extern al dezvoltatorului, se arata intr-un comunicat de presa. Covid-19 ar putea fi factorul decisiv care…

- Alexandru Moldovan Energy Center La o prima constatare, am fi tentați sa spunem ca Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE), responsabila cu pregatirea procesului de liberalizare, ar fi principalul vinovat pentru haosul creat in piața de energie. A dispus de fonduri suficiente pentru…

- Mazda a vandut 2.009 mașini anul trecut pe piața locala, iar cota de piața s-a mentinut la 2,5%. Cel mai vandut model pe piata locala a fost Mazda CX-30, cu 646 de unitati, urmat de Mazda3, 616 de comenzi, si de Mazda CX-5, care s-a vandut in 494 de unitati, potrivit Money Buzz. Modelul Mazda […] Articolul…

- Banca Romana de Credite și Investiții a lansat MIND, o platforma exclusiv digitala, care sa raspunda in mod direct la nevoile bancare ale clienților, realizand inrolarea complet online a clienților persoane fizice. Inrolarea online se face pe site-ul bancii, in secțiunea Vreau Cont Total Digital. „Pentru…

- Prestigio a revenit pe piața de tablete prin intermediul ASBIS Romania, cu o gama variata de produse, axandu-se in special pe modelele dedicate copiilor, data fiind tendința generala de migrare a școlii in mediul online și nevoia instituțiilor de invațamant de a oferi elevilor și studenților echipamente…