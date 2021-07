Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile impuse de tarile europene in contextul cresterii incidentei infectarii cu virusul SARS-CoV-2 genereaza preocupari privind relansarea economiei zonei euro, afirma Christine Lagarde, presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), anunța Mediafax. "Relansarea economiei zonei euro este…

- Numarul de cazuri de COVID-19 a inceput sa creasca din nou, iar Valeriu Gheorghița crede ca s-ar putea ajunge la 1.500 de cazuri pe zi in septembrie daca oamenii nu se vor vaccina. Creșterea este una lenta, dar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, crede ca numarul de…

- In ianuarie anul trecut, BCE a efectuat prima revizuire a politicii sale din 2003, dar implementarea masurii a fost amanata din cauza pandemiei de Covid-19. Ideea a fost de a analiza cum sa fie adaptate politicile si instrumentele bancii centrale pentru a indeplini principalul obiectiv al institutiei,…

- Creșterea numarului de cazuri Covid din unele țari nu este cauzata de variantele virusului, ci de lockdown-urile și restricțiile prelungite, susțin medicii specialiști. Aceștia atrag atenția ca nimeni din populația lumii nu va scapa de Covid și ca cel mai important este ca la intalnirea cu virusul sistemul…

- Statele Unite au recomandat luni cetațenilor sa nu mai calatoreasca în Japonia din cauza cazurilor de coronavirus din aceasta țara. Avertismentul vine cu mai puțin de o luna înainte de startul JO de la Tokyo.Statele Unite au recomandat, luni, cetatenilor lor sa nu calatoreasca în…

- Medici indieni avertizeaza impotriva folosirii balegii de vaca, in convingerea ca aceasta fereste de covid-19, si subliniaza ca nu exista dovezi stiintifice in acest sens si ca exista riscul raspandierii altor boli, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Pandemia covid-19 devasteaza India, care…

- Cresterea dramatica a cazurilor de infectare cu Covid-19, in India si mai multe tari, are legatura cu varianta indiana ,,dublu mutanta” B.1.617 a coronavirusului, desi oficialii din Dehli au negat ca aceasta varianta a virusului are legatura cu majoritatea cazurilor.

- Avertismentul vine in mijlocul unui val de atacuri jihadiste – inclusiv decapitarea unui profesor de școala – comise de tineri, niciunul dintre aceștia nefiind cunoscut anterior de serviciile de informații. Generalilor li s-a raliat o vasta indignare publica fața de un sistem de justiție francez compromis…