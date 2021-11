Creşterea economiei româneşti a încetinit în ultimul trimestru. Avansul PIB revizuit în scădere Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,3% in trimestrul III fata de trimestrul anterior, in timp ce comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut avansul PIB a fost de 7,2% pe serie bruta si 8% pe serie ajustata, potrivit datelor Institutului National de Statistica. In primele noua luni ale acestui an, Produsul intern brut a crescut cu 7,1% pe seria bruta si cu 6,8% pe seria ajustata sezonier fata de acelasi interval din anul precedent. Pe de alta parte, INS precizeaza ca, urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimarii Produsului intern brut pentru trimestrul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,3% in trimestrul III fata de trimestrul anterior, in timp ce comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut avansul PIB a fost de 7,2% pe serie bruta si 8% pe serie ajustata, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).

- Institutului National de Statistica a publicat marti, 10 noiembrie, un raport care arata caenergia electrica, gazele naturale, combustibilii si uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult in ultimul an.Potrivit INS, octombrie este prima luna in care nu s-a inregistrat nicio ieftinire…

- Cresterile de preturi ale alimentelor sunt de-abia la inceput si este posibila, in urmatoarele luni, o scumpire de pana la 10% a cosului mediu, estimeaza CEO-ul Metro Romania, Adrian Ariciu, apreciind totodata ca principala amenintare pentru industria de retail vine de la eventuale socuri de consum,…

- Preturile de consum in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 au crescut cu 0,8%. Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 este 6,3%, releva datele facute publice marti de Institutul National de Statistica.Preturile de consum in luna septembrie…

- Comisarul european Vera Jourova, din Cehia, arata ca Uniunea Europeana trebuie sa atace decizia curtii constitutionale din Polonia privind prevalenta legislatiei nationale in fata celei europene, transmite Reuters.Tribunalul constitutional al Poloniei a a emis o judecata in acest sens saptamana…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 6 octombrie, in Slovenia, unde are loc un summit european, ca in maximum o saptamana Comisia Europeana va veni cu solutii in privința cresterilor de preturi la energie.Klaus Iohannis a declarat ca tema summit-ului european din Slovenia este…

- Cresterea preturilor gazelor inaintea iernii este o dovada ca Uniunea Europeana are nevoie de un plan de securitate energetica pe termen lung, a declarat directorul general al grupului energetic italian Eni, Claudio Descalzi, publicatiei La Repubblica, transmite Reuters.Descalzi a subliniat…

- Comisia Europeana a lansat saptamana trecuta o cerere de propuneri, in cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), pentru programul Transporturi.Concret, prin intermediul programului UE pune la dispoziție 7 miliarde euro pentru proiecte europene de infrastructura in domeniul…