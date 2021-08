Creşterea economică reflectă dezvoltarea unei naţiuni? Cresterea economica evalueaza expansiunea economiei unei tari si este considerata atat de factorii de decizie politica, cat si de cercetatori, ca o masura a bunastarii si a succesului economic. Cel mai popular indicator al cresterii economice este cresterea Produsului Intern Brut (PIB). Acest indicator estimeaza valoarea adaugata la nivelul unei tari si se calculeaza ca valoarea totala a tuturor bunurilor si serviciilor produse intr-o tara minus valoarea bunurilor si serviciilor necesare pentru a le produce. Cresterea economica a generat o crestere a nivelului de trai in intreaga lume. In medie,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

