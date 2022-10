Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adopte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite Bloomberg.

- Cererea de energie estimata de EIA va creste la 4.029 de miliarde de kilowati-ora (kWh) in 2022, de la 3.930 de miliarde de kWh in 2021, apoi va scadea la 4.013 de miliarde de kWh in 2023, pe masura ce temperaturile se vor modera. Aceaste date referitoare la cerere contrasteaza cu un minim al ultimilor…

- In general, ”inflatia alimentara s-a accelerat puternic si a ajuns la 9,3% in august, in crestere de la 7,0% in iulie”, fiind ”cea mai mare rata a inflatiei din august 2008”, se arata in raportul publicat miercuri. Inflatia preturilor in magazin a atins un nou maxim in august. ”Razboiul din Ucraina…

- ”Perspectivele pentru dezvoltarea economiei sunt in prezent considerabil de sumbre”, a spus ministerul in raportul sau lunar din august, adaugand ca luna a fost marcata de ”un grad ridicat de incertitudine”. ”Livrarile de gaze semnificativ mai scazute din Rusia, cresterile persistente ale preturilor…

- Avansul trimestrial al produsului intern brut a scazut in trimestrul II mai mult de jumatate, fața de primele trei luni ale anului.Cu toate acestea, ritmul de creștere al economiei romanești ramane unul remarcabil, dat fiind contextul internațional și criza inflației de doua cifre.Romania…

- Pretul de referinta la energie electrica, in Europa, a depasit marti, pentru prima data, pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-ora, sporind presiunile asupra companiilor si gospodariilor, in conditiile in care cea mai grava criza energetica din ultimele decenii pare sa persiste si in 2023, transmite…

- Saptamana trecuta, Banca Angliei a avertizat ca se asteapta ca economia Marii Britanii sa intre in cea mai lunga recesiune de la criza financiara globala, in trimestrul al patrulea. Intre timp, se estimeaza ca inflatia va atinge un varf de peste 13% in octombrie. Estimarile lunare au aratat ca PIB-ul…

