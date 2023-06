Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Statistica a reconfirmat cresterea economica din primul trimestru la 2,3%, fata de perioada similara din 2022, avansul fiind sustinut mai ales de comert, IT&C, constructii si impozite nete.

- Scaderea ritmului de creștere a PIB-ului Romaniei in primul trimestru al acestui an are ca explicații inflația mare și incertitudinile in plan regional, potrivit unei analize a Bancii Transilvania. Primele estimari ale Institutului Național de Statistica privind dinamica economiei in T1, publicate marți,…

- Economia țarii noastre a avansat cu 2,3% pe serie bruta și cu 2,8% pe serie ajustata in primul trimestru din acest an, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). In același timp, fața de trimestrul al patrulea din 2022, economia a crescut doar cu 0,1%.Datele arata o franare a creșterii…

- Economia Romaniei a crescut usor, cu 0,1%, in primul trimestru din acest an, comparativ cu precedentele trei luni, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul PIB a fost de 2,3% pe seria bruta si cu 2,8% pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Inflația a incetinit semnificativ in aprilie. A scazut cu mai bine de 3 procente Rata anuala a inflatiei a scazut la 11,23% in aprilie 2023, de la 14,53% in martie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 19,84%, cele nealimentare cu 5,83%, iar serviciile cu 10,64%, potrivit…

- Pilon II de pensii are o tendința crescatoare, dupa lovitura suferita anul trecut. Aceasta se vede din sumele obținute. Toate persoanele pana in 45 de ani care sunt angajate, contribuie automat la Pilonul I și Pilonul II de pensii. In primele patru luni de la angajare, ei pot alege administratorul la…

- Mai puțin de jumatate dintre angajați se așteapta la o prima de Paște. Deși coșul de cumparaturi pascale va depași 500 de lei, cei mai mulți nu cred ca vor primi mai mult de 200 de lei, arata un studiu recent realizat de BestJobs, ale carui concluzii au fost transmise cotidianului național “Romania…

- Proiectele finanțate din fonduri europene aflate in curs de implementare vor genera o creștere economica mai mare cu aproape un sfert fața de nivelul pe care l-ar fi avut in lipsa acestor programe, a declarat astazi Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.