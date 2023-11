Stiri pe aceeasi tema

- In primele 9 luni din acest an s-au eliberat cu aproape 25% mai puține autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, numarul autorizațiilor coborand la 26.394, a transmis marți Institutul Național de Statistica.

- Economia Italiei va creste cu 0,7% in acest an si cu 0,8% anul viitor, a anuntat vineri Banca centrala a Italiei, care si-a revizuit in jos estimarile anterioare facute in luna iulie si a avertizat ca riscurile interne si internationale sunt orientate in jos, transmite Reuters.In ultimul sau buletin…

- Deficitul balantei comerciale, in scadere, in primele opt luniDeficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele opt luni ale anului in curs a fost de 18,228 miliarde de euro, in scadere cu 17,2%, respectiv 3,782 miliarde de euro, raportat la cel inregistrat in perioada similara din 2022, potrivit…

- In primele opt luni ale anului, au fost eliberate 23.311 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 23,9% fata de perioada similara din anul 2022, anunta Institutul National de Statistica (INS). ”In perioada 1.I – 31.VIII.2023 s-au eliberat 23.311 autorizatii de construire…

- Economia Romaniei va creste cu numai 1,8% in 2023, prognozeaza economistii Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Previziunea a fost revizuita in jos, de la o crestere economica de 2,5%.

- Cresterea economica a Romaniei incetineste. Produsul Intern Brut a crescut in primul semestru cu 1,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica.

- Bazata pe un consum al populației aflat in scadere (din cauza scumpirilor și al costului vieții), economia iși reduce turația principalului motor. Fața de primul trimestru, in cel de-al doilea creșterea a fost de 0,9%, mai arata Statistica .Reducerea economiilor facute in pandemie, prețurile ridicate…

- Bazata pe un consum al populației aflat in scadere (din cauza scumpirilor și al costului vieții), economia iși reduce turația principalului motor. Fața de primul trimestru, in cel de-al doilea creșterea a fost de 0,9%, mai arata Statistica .Reducerea economiilor facute in pandemie, prețurile ridicate…