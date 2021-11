Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea de doar 0,3% se suprapune perioadei de criza politica, mai multe domenii fiind afectate pe fondul incertitudinii, potrivit Agerpres. In primele noua luni ale acestui an, Produsul intern brut a crescut cu 7,1% pe seria bruta si cu 6,8% pe seria ajustata sezonier fata de acelasi interval din…

- Fata de acelasi trimestru din anul 2020, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 7,2 pe seria bruta si de 8,0 pe seria ajustata sezonier; In perioada 1.I 30.IX 2021, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I 30.IX 2020, cu 7,1 pe seria bruta si cu 6,8 pe seria ajustata sezonier.…

- Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,3% in trimestrul III fata de trimestrul anterior, in timp ce comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut avansul PIB a fost de 7,2% pe serie bruta si 8% pe serie ajustata, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).

- Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,3% in trimestrul III fata de trimestrul anterior, in timp ce comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut avansul PIB a fost de 7,2% pe serie bruta si 8% pe serie ajustata, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), transmite Agerpres.…

- Economia se afla in acest moment intr-o zona de incertitudine, iar pe finalul anului ea va fi afectata si cresterea economica va decelera, a declarat joi Ionut Dumitru, membru fondator AAFBR si economist sef Raiffeisen Bank, "Daca ne uitam la economie in momentul de fata suntem cumva intr-o…

- Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, afirma ca pentru anul viitor, estimeaza o crestere economica la potential sau putin deasupra potentialului, "undeva la media ultimilor 20 de ani". Acesta spune ca in trimestrul 3 dar si in trimestrul 4 agricultura a fost pe plus. Acesta…

- INS a revizuit cresterea economica din trimestrul II al acestui an la 1,9%. Institutul Național de Statistica a revizuit creșterea economica din trimestrul II al acestui an la 1,9%, de la 1,8% cat estimase anterior, conform datelor provizorii publicate luni. La 7 septembrie, INS anunța ca economia Romaniei…

- Economia Romaniei a crescut cu 1,8% in trimestrul II din 2021, comparativ cu trimestrul anterior, iar fata de aceeasi perioada a anului trecut, Produsul Intern Brut (PIB) a consemnat un avans de 13% pe seria bruta si de 13,6% pe seria ajustata sezonier; conform datelor provizorii