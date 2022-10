Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea dolarului va șterge peste 10 miliarde de dolari din profiturile companiilor americane in al treilea trimestru, estimeaza analiștii, punand presiune pe companiile care se confrunta deja cu prețuri ridicate și cu perspective interne sumbre, scrie

- Guvernul Rusiei a clasificat un sfert din cheltuielile din bugetul pe anul 2023, iar publicația rusa independenta Meduza scrie ca suma, echivalentul a 102,3 miliarde de dolari, este cel mai probabil pentru razboiul din Ucraina și incorporarea celor patru regiuni ucrainene anexate.Guvernul de la Moscova…

- Analistii de pe Wall Street estimeaza ca cele mai mari 6 banci din Statele Unite au constituit in trimestrul al treilea provizioane de aproape 5 miliarde de dolari pentru credite neperformante, in conditiile in care se pregatesc pentru o posibila recesiune globala, transmite Reuters, conform news.ro.…

- Romania a devenit un exportator major de software și se va alinia tendințelor globale de trecere catre green tech, potrivit reprezentanților Thoughtworks Romania (NASDAQ: TWKS), o companie globala de consultanta in tehnologie care integreaza strategie, design si inginerie pentru a stimula inovatia digitala.…

- Polonia se asteapta sa obtina 2,75 miliarde de dolari din taxarea profiturile exceptionale ale companiilor din energie, bani pe care-i va folosi pentru a atenua scumpirea energiei pentru populație.

- BNR a anunțat joi, 22 septembrie, un curs al dolarului de peste 5 lei, un maxim al tuturor timpurilor, in linie cu evoluțiile de pe piața internaționala. Cursul afișat de BNR era de 5,0103 lei (creștere de 0,68%), in timp ce euro este cotat la 4,9412, in scadere ușoara. Creșterea vine dupa ce moneda…

- Finlanda si Suedia au anuntat duminica planuri de a oferi miliarde de dolari sub forma de garantii de lichiditate companiilor de energie din tarile lor, dupa ce grupul rus Gazprom a inchis gazoductul Nord Stream 1, agravand criza energetica din Europa, transmite Reuters.Finlanda isi propune…

- OnlyFans a platit peste 500 de milioane de dolari (433 de milioane de lire sterline) proprietarului sau in ultimii doi ani, asta deoarece platforma de abonați cu sediul in Marea Britanie a raportat profituri record. Leonid Radvinsky, proprietarul ucrainean-american in varsta de 40 de ani al site-ului…