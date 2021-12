Creșterea dobânzilor menține euro sub 4,95 lei Chiar daca BCE a stabilit de mai multe ori o cotație de peste 4,95 lei/euro, depașirea acestui prag in piața locala pare a fi lasata pentru anul viitor. In schimb, reglajele realizate de BNR in piața monetara, cu scopul de a proteja leul, au impins indicii ROBOR la valori care se mai inregistrau in martie trecut. […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

