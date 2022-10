Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut vineri, la 8,17 % de la 8,15%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. La inceputul anului indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR…

- Banca Centrala Europeana (BCE) ar putea majora ratele dobanzilor si anul viitor, provocand probleme consumatorilor, in conditiile in care incearca sa slabeasca cererea care contribuie mult la o inflatie tot mai ridicata, potrivit economistului sef al institutiei financiare, Philip Lane, transmite Reuters.…

- Institutia financiara internationala a atras atentia ca bancile centrale au majorat dobanzile "cu un grad de sincronizare care nu a mai fost vazut in ultimele cinci decenii", pentru a raspunde cresterii preturilor, dar majorarea ratelor face imprumuturile mai costisitoare, ceea ce poate incetini cresterea…

- Incepand de astazi, 1 septembrie, asigurarea obligatorie auto RCA s-a scumpit cu 355 de lei. Astfel, o polița RCA va costa 1.350 de lei cu 30% mai mult fața de cat costa acum. Majorarea costului RCA este dictata, potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), de faptul ca nu pot fi acoperite…

- Banca Centrala Europeana ar trebui sa continue sa majoreze ratele dobanzilor, a afirmat Joachim Nagel, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, avertizand ca Germania s-ar putea confrunta cu o recesiune in cazul escaladarii situatiei din energie, transmite Bloomberg. “Tinand cont de inflatia ridicata,…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut joi la 8,11% de la 8,05%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. O cotatie similara nu a mai fost inregistrata din 23 mai 2007. La inceputul anului indicele era 3,02%,…

- Statul va compensa majorarea ratei dobanzii la creditele acordate in cadrul programului „Prima Casa”. Pentru a diminua impactul scumpirii creditelor si a reduce riscul de intrare in incapacitate de plata a beneficiarilor programului, Guvernul a aprobat decizia privind compensarea majorarii dobanzii…