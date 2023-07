Stiri pe aceeasi tema

- ​Pe masa Coaliției, liberalii au facut cateva propuneri pe zona de fiscalitate menite sa aduca bani la bugetul de stat. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca masurile au fost discutate in ședința Coaliției de luni, in prima lectura, fara a fi luata o decizie. Discuțiile au loc in contextul…

- Pe Instagram, apar de ceva vreme postari interesante despre produse precum: cupe menstruale si dermaroller de masaj pentru fata. Daca ai intrebari cu privire la aceste produse, poti gasi raspunsuri aici. Astfel de produse au devenit destul de populare in ultimii ani, iar daca nu ai idee cum se folosesc,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni, dupa discutiile pe care le-a avut la Bruxelles cu reprezentantii Comisiei Europene, varsta de pensionare va creste treptat pentru toti romanii pana la 65 de ani. „Cresterea treptata a varstei de pensionare, in conformitate cu sistemul public de pensii,…

- Sindicatele din educație sunt in plin proces de negociere cu Guvernul și Ministerul Educației pentru a obține maririle salariale promise de mai mulți ani. Școala 9 a facut o comparație intre cat caștiga un cadru didactic și ce venituri au alte categorii profesionale. Astfel, cei care vor sa intre in…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca de vineri incepe plata sumelor pentru acoperirea cheltuielilor restante cu hrana si cazarea cetatenilor ucraineni, aferente lunilor ianuarie, februarie si martie, fondurile alocate fiind de 585 milioane lei, transmite Agerpres.

- Sindicaliștii din educație iau in calcul declansarea grevei generale in educatie, incepand cu data de 22 mai 2023, motiv pentru care au in desfașurare un referendum in acest sens. Pana atunci, maine, 10 mai, Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”…

- Aproximativ 100 de angajati din invatamantul brasovean vor fi prezenti astazi, la București, la cel mai mare mars de protest al sindicaliștilor din Educație. Acestia vor creșterea salariilor și a investițiilor in invațamant. Peste 15.000 de angajați din invațamant vor protesta astazi, 10 mai, in București,…

- Romanii cu venituri mici beneficiaza de cardul de energie, un ajutor de 1.400 de lei pentru plata facturilor, iar acum se fac unele schimbari la lege. Banii se primesc in doua transe, de cate 700 de lei fiecare, cu care se pot achita facturilor la energie, curente sau restante. Acum, conform unui proiect…