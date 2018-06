Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,87%, cel mai mare nivel din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), transmite News.ro . Robor la trei luni este indicatorul…

- Asta deoarece pretul petrolului continua sa creasca pe pietele internationale. A depasit astazi pragul de 80 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014 incoace, iar asta se va vedea la pompa. Carburantii s-au tot scumpit in ultima perioada. Spre exemplu, comparativ cu toamna anului…

- "Riscurile care pot afecta economia reala si implicit obiectivul de crestere economica sunt in principal de natura externa. Economia romaneasca, ca parte a economiei europene, depinde de contextul economic international si in special de cresterea economica din principalele tari partenere din punct…

- Noul scenariu al prognozei prognozei reconfirma perspectiva cresterii usoare si a plafonarii ratei anuale a inflatiei pe parcursul catorva luni deasupra intervalului tintei, iar riscurile asociate perspectivei inflatiei provin in principal din partea preturilor administrate, a anuntat luni Banca Nationala…

- BNR explica decizia cresterii dobanzii: Noul scenariu al prognozei inflatiei reconfirma perspectiva cresteriiNoul scenariu al prognozei prognozei reconfirma perspectiva cresterii usoare si a plafonarii ratei anuale a inflatiei pe parcursul catorva luni deasupra intervalului tintei, iar riscurile…

- Imprumuturile "solide" ale corporatiilor, majorarea cheltuielilor de consum si inasprirea pietei fortei de munca arata ca economia SUA ramane in grafic pentru continuarea cresterii, desi exista riscul unui razboi comercial, se arata in studiul "Cartea bej", publicat miercuri de Rezerva Federala a SUA…

- Dupa ce presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a renuntat sa mai sprijine acordul de la Paris referitor la schimbarile climatice (acord la care s-a ajuns la 12 decembrie 2015) adevarul referitor la fenomenul “incalzirii globale” a inceput sa razbata in presa internationala. Multi cercetatori,…

- Numarul companiilor de impact in economia romaneasca a crescut pana la finalul anului 2016 cu 19% fața de 2015, de la 20.000 la 23.000. Creșterile mari sunt insa in rindul companiilor restructurabile (32%) și insolvabile (46%) și mai puțin la cele finanțabile (5%). Astfel, asistam la o inrautațire…