Performanta Disney+ a scazut extrem de mult in ultimele luni in America de Nord. De la 37 de milioane de abonati in februarie, serviciul de streaming al Disney a crescut pana la inceputul lunii iulie cu doar un milion de abonati. Scaderea performantei s-a produs dupa ce, in martie, Disney+ a crescut pretul abonamentului de la 7 la 8 dolari pe luna. Acum, Disney+ numara peste 110 milioane de utilizatori la nivel global, o crestere usoara fata de cele 103,6 milioane de abonati raportati la finele primului trimestru al anului. Cele mai importante cresteri au loc, in special, in India si America Latina.…