- Aceasta este prima majorare a dobanzilor efectuata de banca centrala rusa in mai mult de un an, dupa ce a inversat treptat o crestere de urgenta, pana la 20%, din februarie anul trecut, efectuata in urma invadarii Ucrainei. Invazia a determinat Occidentul sa impuna sanctiuni Moscovei. Ultima sa reducere…

- TVA-ul pentru alimente sau hoteluri ramane neschimbat, potrivit unor surse. Aceleași surse susțin ca guvernanții nu au luat, inca, decizia ca de la 1 septembrie toți angajații sa achite contribuții la sanatate. Masura era dedicata angajaților din construcții și agricultura care sunt exceptați de la…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a evaluat ca inflația in blocul comunitar se situeaza pe o traiectorie descendenta, dar este proiectata sa se mențina prea ridicata pe o perioada prea indelungata. In cadrul Buletinului Economic publicat in iulie, consiliul guvernatorilor a declarat ca va lua toate…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut pana la 5,5% in iunie, de la nivelul de 6,1% inregistrat in luna mai, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cifra anuntata de Eurostat este peste estimarile analistilor, care mizau pe o diminuare…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat marti ca inflatia in zona euro este inca mult prea ridicata astfel ca BCE trebuie sa continue sa inaspreasca politica monetara si sa evite sa declare victoria in lupta cu preturile de consum, transmite Reuters. BCE a majorat costul…

- Banca Centrala Europeana trebuie sa inaspreasca si mai mult politica monetara dupa ultima sa majorare a ratei dobanzii, in incercarea de a reduce inflatia, a recomandat FMI la o zi dupa ce factorii de decizie au adoptat ultima majorare, raporteaza Financial Times.Intr-un raport privind economia zonei…

- BCE a majorat pentru a opta oara consecutiv rata dobanzii cheie – cea pe care bancile o platesc pentru a plasa numerar in siguranta la banca centrala – cu 25 de puncte procentuale, pana la 3,5%, cel mai ridicat nivel din 2001 incoace. Banca centrala a celor 20 de tari care au adoptat moneda euro spune…