- Dezvoltatorii imobiliari au inca retineri cauzate de inflatie, intreruperile in aprovizionare si lipsa fortei de munca care afecteaza negativ costurile si termenele de livrare, reiese din raportul Emerging Trends in Real Estate 2022, realizat de PwC si Urban Land Institute.

- ITM Alba: Amenda de 20.000 lei pentru munca „la negru” și 17 avertismente, in perioada 18-22 octombrie 2021 Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2021, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului…

- Social De la inceputul anului, 4.841 persoane si-au gasit un loc de munca cu sprijinul AJOFM Teleorman octombrie 21, 2021 10:32 In perioada ianuarie-septembrie 2021, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Teleorman au fost incadrate in…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. In perioada 11-15.10.2021, inspectorii de munca ai I.T.M. Alba,impreuna cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat …

- In perioada raportata inspectorii de munca ai I.T.M. Alba au desfașurat acțiuni de control in cadrul Campaniei Naționale de verificare a respectarii legislației muncii in domeniul „constructiilor” cod CAEN 41,42,43, campanie dispusa și monitorizata de catre Inspecția Muncii București ( unitați controlate…

- ”Cresterea economica de 13%, peste nivelul anticipat, anuntata recent de Guvern, nu se reflecta in realitatea din mediul de business, sustin cei mai multi antreprenori romani”, potrivit unui studiu realizat de CIEL Romania, producator de software pentru companii. In schimb, aproape toti antreprenorii…

- Evoluția leului de la inceputul unei noi saptamani a fost negativ, in ton cu datele prezentate de BNR, care indica creșterea de 9,057 miliarde euro a deficitului contul curent al balantei de plati in primul semestru, fața de 5,350 miliarde euro, in perioada similara a anului trecut. Diferența dintre…

- ITM Alba: 8 avertismente, in perioada 30 august-3 septembrie 2021. Ce deficiențe au gasit inspectorii Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2021, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului il…