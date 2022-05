Creșterea costurilor afectează revenirea sperată a consumului de după pandemie Incertitudinile economice tot mai mari din ultimele luni au afectat revenirea post-pandemie a consumului pe un trend pozitiv și au diminuat din nou increderea consumatorilor, arata cel mai recent studiu EY – Future Consumer Index. Aceasta noua ediție a sondajului despre comportamentul consumatorilor la nivel global, realizat in februarie 2022, pe un eșantion de 18.000 de persoane, a evidențiat ca 52% dintre respondenți spun ca majorarea costurilor bunurilor și serviciilor le afecteaza deciziile și capacitatea de cumparare. 52% dintre consumatori spun ca majorarea costurilor le afecteaza capacitatea… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

