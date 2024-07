Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea cererii de petrol OPEC si-a mentinut previziunile privind cresterea relativ puternica a cererii globale de petrol in 2024 si anul viitor, afirmand miercuri ca cresterea economica rezistenta si calatoriile aeriene vor sprijini utilizarea combustibilului in lunile de vara, transmite agenția…

- Ungaria este pregatita sa sustina candidatura premierului olandez Mark Rutte pentru postul de secretar general al NATO, a anuntat marti premierul ungar Viktor Orban intr-o postare pe reteaua de socializare X, transmit agentiile AFP si Reuters.

- Interdicția pusa de Bruxelles la construirea unor noi proiecte in hidroenergie trebuie reconsiderata. Agenția Internaționala a Energiei a solicitat intr-un raport oficial, dezvoltarea tuturor proiectelor hidro, mari și mici, pentru a se putea integra in sistem energia solara și eoliana, care provoaca…

- Presedintele american Joe Biden a criticat luni mandatele de arestare cerute de procurorul Curtii Penale Internationale (CPI) impotriva liderilor israelieni, spunand ca nu este posibila nicio "echivalenta" intre Israel si Hamas, relateaza AFP si Reuters, scrie AGERPRES.

- Municipalitatea cumpara direct servicii de elaborare cerere de finantare pentru depunerea proiectului "Cresterea capacitatii de cogenerare a sursei de producere a energiei termice pentru imbunatatirea eficientei energetice in SACET Constanta", in cadrul Fondului pentru Modernizare, Programul cheie 5:…

- Institutia europeana anticipeaza o crestere economica a Romaniei de 3,3% in acest an, urmata de un avans usor mai lent, de 3,1%, in 2025. Conditiile financiare ar urma sa se imbunatateasca, iar investitiile publice sa ramana solide, dar cererea externa din partea principalilor parteneri comerciali ai…

- In cea mai scazuta crestere din 2020, cererea este probabil sa creasca cu 340.000 de barili pe zi (bpd), pentru a ajunge la 26,5 milioane de barili pe zi in acest an, spune compania de consultanta Wood Mackenzie, in scadere de la cresterea de 700.000 de barili pe zi de anul trecut, in timp ce China…

- Romania face pași timizi pentru a crește producția de muniție de tip NATO. Cererea pe piața internaționala a crescut semnificativ dupa invazia Rusiei in Ucraina, dar sunt cereri și la nivelul Armatei Romane. Una dintre cele mai importante societați din domeniu, Uzina Mecanica Cugir, a inițiat proiecte…