Creșterea anormală a facturilor la energie și gaz va fi compensată „In aceste zile, avand in vedere creșterea prețului la energie in toata Uniunea Europeana, care afecteaza aproape jumatate de miliard de cetațeni, abordarea guvernamentala se concentreaza pentru echilibrarea pieței de consum din Romania, prin adoptarea asupra unui pachet masiv de masuri pentru compensarea creșterilor de prețuri la energie și gaze naturale. In ședința de ieri […] The post Creșterea anormala a facturilor la energie și gaz va fi compensata appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

