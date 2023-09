Creștere ușoară pentru pieţele bursiere europene Pietele bursiere europene au inchis vineri in crestere usoara, urmand tendinta pozitiva a bursei din SUA, pe fondul incertitudinii legate de perspectivele inflationiste, transmite CNBC, citat de news.ro. Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,22%, intrerupand o serie de pierderi din ultimele sapte sesiuni, cea mai lunga din februarie 2018. Indicele a pierdut 1% in aceasta saptamana, potrivit datelor LSEG. Sectorul resurselor de baza a scazut cu 0,4%, in timp ce actiunile din sectorul media au crescut cu 1,1%. Increderea pietei globale a scazut in ultimele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

