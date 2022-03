Stiri pe aceeasi tema

- In data de 4 martie in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.847 de persoane, dintre care 28.235 cetateni ucraineni (in scadere cu 1,1 % fata de ziua precedenta ). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.455 cetateni ucraineni (in scadere…

- In perioada 24 februarie ora 00.00- 5 martie ora 09.00, au intrat in țara prin PTF Siret un numar de aproximativ 69.900 persoane și 8.325 autovehicule. Dintre aceștia peste 48.500 sunt cetațeni ucraineni. In perioada respectiva au ieșit din țara aproximativ 8.750 persoane și peste 2.100 autovehicule.…

- In data de 4 martie intre orele 00.00-23.59 prin Vama Siret au intrat in țara un numar de 6.873 persoane și 947 mijloace auto. Dintre aceștia 5.740 sunt cetațeni ucraineni cifra mai mica decat cea din ziua precedenta. The post Scade traficul de refugiați ucraineni din Vama Siret first appeared on Suceava…

- In data de 02.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 78.318 de persoane, dintre care 25.924 cetateni ucraineni (in crestere cu 8% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 11.171 cetateni ucraineni (crestere…

- Afluxul de refugiați ucraineni prin Vama Siret este in continua creștere. Situația prezentata de reprezentanții arata ca in ziua de 2 martie prin PTF Siret au trecut 9.888 de persoane din care 7.041 de cetațeni ucraineni. Numarul mașinilor a fost de 1.272. The post Afluxul de refugiați ucraineni prin…

- In data de 28.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 76.642 de persoane, dintre care 22.596 cetateni ucraineni (in scadere cu aproximativ 4% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.660 cetateni ucraineni…

- In cursul zilei de luni, 28 februarie, au tranzitat pe sensul de intrare prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret un numar de circa 9.000 persoane, din care circa 4.900 cetațeni ucraineni. Informarea a fost facuta de Prefectura Suceava. Se estimeaza ca in continuare fluxul de persoane se va…

- Aproximativ 4.000 de refugiați ucraineni sunt așteptați sa treaca prin Vama Siret in perioada urmatoare. Anunțul a fost facut de prefectul Alexandru Moldovan intr-o intervenție telefonica la Radio Top Suceava. ”In ceea ce privește traficul prin punctele de frontiera și aici ne referim in primul rand…