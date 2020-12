Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal brut a crescut in Romania cu 38 de lei, in octombrie, in comparatie cu luna anterioara, pana la valoarea de 5.452 de lei, anunța Institutul National de Statistica (INS), vineri. Cresterea raportata in perioada de referinta s-a datorat acordarii de prime ocazionale (prime…

- In luna septembrie 2020, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.414 lei, cu 77 lei (+1,4%) mai mare decat in luna august 2020. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.321 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 46 lei (+1,4%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal…

- In luna august, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.337 lei, cu 131 lei (-2,4%) mai mic decat in luna iulie, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.275 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 97 lei (-2,9%).Citește și: Ambasadorul SUA anunța o investiție RECORD a americanilor…

