Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din tara, a raportat un profit net de 2,63 miliarde lei in primul semestru, in crestere cu 56,3%, in timp ce veniturile au urcat cu 47,7%, la 4,73 miliarde lei, se arata in raportul semestrial al Fondului Proprietatea, actionar minoritar. FP detine…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a primit, astazi, la Palatul Victoria, o delegatie a Fondului Proprietatea. Cu aceasta ocazie, a fost analizata evolutia investitiilor gestionate de Fondul Proprietatea si a fost prezentat stadiul pregatirilor pentru listarea la bursa a actiunilor pe care acest fond…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a primit, astazi, la Palatul Victoria, o delegație a Fondului Proprietatea. Cu aceasta ocazie, a fost analizata evoluția investițiilor gestionate de Fondul Proprietatea și a fost prezentat stadiul pregatirilor pentru listarea la bursa a acțiunilor pe care acest fond…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a primit, la Palatul Victoria, delegatia Fondului Proprietatea. Cu aceasta ocazie, a fost analizata evolutia investitilor gestionate de Fondul Proprietatea si a fost prezentat stadiul pregatirilor pentru listarea la bursa a actiunilor pe care acest fond le detine la…

- Guvernul a imbunatatit prognoza de crestere economica din acest an de la 2,9% la 3,5%, dar a majorat rata inflatiei de la 9,7% la 12,9%; salariul mediu creste cu 10,4%, dar in termeni reali scade cu 1,2%; cursul ramane stabil, la 4,95 lei/euro. Comisia Nationala de Prognoza a imbunatatit estimarile…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 1,71% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele sase luni ale acestui an, de la 1,57% din PIB in perioada ianuarie-mai 2022, potrivit datelor Ministerului Finantelor (MF).Deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 1,15 puncte procentuale in primul…

- In luna mai exporturile moldovenești au fost de 416 milioane de dolari, un record absolut pentru Moldova. In valoare anuala exporturile au ajuns la 3,9 miliarde de dolari, cu 50% sau 1,3 miliarde dolari mai mult decat in perioada similara de anul trecut, scrie expertul economic

- O suma uriașa e promisa promisa industriei de armament din SUA. Senatorii susțin o creștere de 45 de miliarde de dolari ale cheltuielilor de aparare pentru anul viitor. Membrii Comitetului pentru Servicii Armate din Senat au adaugat 45 de miliarde de dolari la ținta de cheltuieli pentru aparare a Casei…