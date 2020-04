Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat in aceasta seara inca cinci decese in Romania din cauza coronavirusului, numarul total al persoanelor care si au pierdut viata din aceasta cauza ajungand astfel pana acum la 220. Deces 216Barbat, 35 de ani din BucurestiInternat la Spitalul COVID Colentina, in…

- Spania a anuntat astazi 838 de decese provocate in ultimele 24 de ore de epidemia de coronavirus, un nou record negativ pentru aceasta tara. Cu doar o zi in urma, se inregistrasera alte 832 de decese, informeaza El Pais .

- Inca un deces din cauza coronavirusului, in Romania! Este vorba despre un barbat de 74 ani, din județul Ialomița, internat la Bacau in Spitalul Comanești, secția ATI, unde a primit oxigen pe masca. Barbatul a manifestat simptome in 19 martie a.c. și a fost internat in 22 martie a.c. in stare grava.…

- Intre 160 si 214 milioane de cazuri de infectare si intre 200.000 si 1,7 milioane de morti, acesta este cel mai rau scenariu al progresiei coronavirusului in SUA, conform unei estimari realizate de Centrele de Control si Prevenire a Bolilor (Centers for Disease Control and Prevention -CDC) si publicata…

- Italia a devenit duminica tara cea mai afectata de epidemia de coronavirus dupa China, potrivit unei noi numaratori efectuate de AFP plecand de la cifre oficiale, anunța AGERPRES.Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se…

- In Italia, numarul deceselor provocate de coronavirus a inregistrat un nou salt: 49 doar in ultimele 24 de ore, ceea ce ridica totalul la aproape 200 de morti! La nivel mondial au murit aproape 3.500 de oameni, majoritatea in China.

- O masca uriașa a fost pusa pe cel mai inalt zgarie-nori din Iran, Borje Milad, din cauza coronavirusului. Din imagini se observa ca doua elicoptere au pus o masca imensa pe cladire. Autorul acestei acțiuni a postat videoclipul pe pagina sa de Instagram.

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata din cauza coronavirusului a depasit 300. Daca pana acum toate decesele au fost confirmate in China, de aceasta data a aparut si primul deces in afara tarii. Astfel, o persoana si-a pierdut viata in Filipine. Bilantul victimelor a ajuns la 305 morti.