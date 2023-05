Creștere uriașă a datoriei publice. A depășit deja 50 la sută din PIB Datoria statului a depașit pragul de 50 la suta din PIB. A ajuns la 50,1 la suta in mai, cu un procent mai mult decat in aprilie. Guvernul trebuie sa prezinte cat mai repede un program de reducere a datoriei. Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in februarie 2023, la 706,524 miliarde lei, fata de 694,91 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor , potrivit agerpres.ro. Fața de situația de dinaintea crizei, la finalul lui 2019, Romania avea o datorie publica de 373 mld. lei, adica 35% din PIB de atunci. Potrivit legii responsabilitatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

