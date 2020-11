Creştere susţinută a concentraţiei de gaze cu efect de seră, în pofida măsurilor de izolare asociate COVID-19 (OMM) Concentratia de gaze cu efect de sera a crescut in 2019 atingand un nou nivel record, tendinta care a continuat in acest an, in pofida unei scaderi preconizate a emisiilor ca urmare a perioadelor de izolare asociate COVID-19, a anuntat luni Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), relateaza Reuters.



