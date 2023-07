Creștere substanțială în cererea de sisteme fotovoltaice. Cum evoluează interesul pentru energia verde Mai mult de 50% dintre romanii care locuiesc la case sunt interesati sa achizitioneze un sistem fotovoltaic anul acesta de la un furnizor de energie, iar cererea pentru sisteme de panouri fotovoltaice a crescut de 10 ori anul trecut comparativ cu 2021, arata un studiu realizat de un furnizor important pe piața de energie din Romania, conform News.ro. ”Perspectiva de a deveni independenti energetic este tot mai tentanta pentru romani”. Studiul realizat pe un esantion reprezentativ la nivel national arata ca interesul de a deveni prosumatori a crescut puternic printre proprietarii de locuinte… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

