Creștere substanțială a tranzacțiilor imobiliare în România. Orașul care devine cea mai mare piață regională Numarul caselor și apartamentelor vandute in Romania in primele șase luni din acest an a fost cu 3,4% mai mare fața de rezultatul din semestrul I din 2021, in timp ce numarul locuințelor vandute in București și Ilfov a crescut in aceeași perioada cu 16,6%. Timișoara a devenit cea mai mare piața rezidențiala regionala din Romania, dupa regiunea București – Ilfov, depașind Cluj – Napoca atat din punct de vedere al livrarilor și proiectelor rezidențiale aflate in construcție cat și din punct de vedere al tranzacțiilor cu locuințe. Peste 85.000 de case și apartamente… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Peste 85.000 de case si apartamente au fost vandute in Romania in primele sase luni din acest an, in crestere cu 3,4% fata de perioada similara din 2021, in timp ce numarul de locuinte vandute in Bucuresti si Ilfov a crescut anual cu 16,6%”, releva un raport intocmit de compania de consultanta imobiliara…

- 12.353 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 7.398 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Conform ministrului, 2.502 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…

- 7.658 de noi cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in Romania in ultimele 24 de ore, cu 4.370 mai multe fața de ziua anterioara. Este recordul ultimelor patru luni in țara noastra. Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt in: Bucuresti – 1.524,Brasov – 473, Cluj – 467, Constanta – 444,…

- In primul semestru la nivel national numarul locuintelor tranzactionate a crescut cu numai 3% fata de S1 2021 in timp ce in Bucuresti volumele au urcat cu 19%, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In luna iunie 2022 au fost vandute, la nivelul intregii…

- In perioada 18ndash;21 iulie 2022, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA organizeaza o noua sesiune de atestare tehnico profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici, anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Examenele vor fi sustinute in centrele regionale…

- Economie 59 de primarii din Teleorman au incheiat contracte de finanțare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor cu OCPI Teleorman / Plațile vor fi facute dupa deschiderea carților funciare mai 25, 2022 10:19 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Teleorman a incheiat…

- La aniversarea a 9 ani de activitate, retailerul roman de optica Lensa deruleaza campania De 9 ani, ai mereu o noua imagine, cu reduceri de pana la 90% mii de produse. Un studiu arata ca oamenii care poarta ochelari de vedere au mai mult succes la interviurile de angajare și sunt percepuți ca fiind…

- In aprilie, prețurile apartamentelor au crescut semnificativ in Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța și Iași. Timișoara este singurul oraș cu „o situație atipica in comparație cu evoluția naționala”. Indicele Imobiliare.ro a inregistrat o stagnare in jurul valorii de 1.450 euro/metru patrat util.