Stiri pe aceeasi tema

- Revista americana Forbes a alcatuit topul miliardarilor planetei pe anul 2023, clasament in care se afla și șase romani.Cu o avere estimata la 2 miliarde de dolari (mai mult cu 400 de milioane fața de anul trecut), pe primul loc intre miliardarii romani este Ion Tiriac (83 de ani), clasat pe locul 1516…

- Romanii iubesc mancarea, insa puțini dintre ei știu care este diferența dintre supa și ciorba. Care sunt ingredientele care le schimba gustul de fiecare data. De ce trebuie sa țina cont o gospodina atunci cand vine vorba de modul de preparare.

- Romanii speriați ca ar putea sa-și piarda agoniseala de o viața au inceput sa faca asigurari de locuința. Astfel ca in ultimele saptamani a crescut cererea și cu 70%. „Vanzarile zilnice de polite facultative pentru locuinte emise de Generali Romania s-au majorat de pana la cinci ori in perioada imediat…

- Cafeaua poate avea oricand un gust imbunatațit daca ai alaturi dispozitive și produse de calitate. Acestea contribuie la o aroma diferita a acestei bauturi, poți obține un gust exact ca la o cafenea și te poți bucura de mult rasfaț chiar la tine acasa. Comanda online un pachet rasnita si espressor…

- Salt notabil pentru compania de brokeraj a omului de afaceri Sebastian Celea! Capital Finance Limited a inregistrat o crestere de 50% a cifrei de afaceri pe anul 2022, comparativ cu 2021, potrivit raportului financiar publicat de catre roman.

- Serviciul Public Comunitar Pașapoarte din Timiș a avut din plin de lucru in cursul anului precedent. In anul 2022, Serviciul a emis un numar de 57.461 pașapoarte, cu 15.712 mai multe decat in 2021, a anunțat subprefectul de Timiș, Sorin Ionescu, care a participat la ședința de bilanț a instituției.…

- Capitala revine la Morning ZU, cu Buzdugan si Morar, care fusese detronat cu un an inainte de postul public Radio Romania Actualitati, dar Magic FM face o surpriza frumoasa, cu Liana Stanciu la microfon.

- Mașinile hibride și electrice incep sa se vanda in numere mai mari și in Romania. Cele mai noi date furnizate de APIA arata ca vanzarile de automobile electrificate, care cuprind modele hibride, plug-in sau electrice, au crescut cu 49% in ultimul an. Aici remarcam o creștere de 83.6% a vanzarilor de…