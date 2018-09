Creștere spectaculoasă a veniturilor din vânzarea biletelor la Ateneu Astfel, in perioada ianuarie-august a acestui an, Ateneul din Iasi a realizat in total o crestere cu 154- a veniturilor din bilete vandute comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017. Cresterea este cu mult mai mare comparativ cu anul 2016, de 535-, de mentionat fiind insa faptul ca in lunile ianuarie si august a anului 2016 nu au fost sustinute deloc spectacole. O crestere semnificativa in ceea ce priveste veniturile din vanzarea de bilete se poate obs (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

