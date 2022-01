Creștere spectaculoasă a AUR în sondaje – rezultatele ultimului sondaj Cel mai recent sondaj INSCOP, realizat in perioada 10-18 ianuarie, arata o creștere a intenției de vot pentru partidul AUR, care a ajuns la 20,6% din opțiunile electoratului. Pe primul loc se claseaza PSD, in scadere fața de lunile anterioare, iar liberalii se claseaza pe locul trei. Intenția de vot in luna ianuarie, potrivit sondajului INSCOP: PSD – 34,4% AUR – 20,6% PNL – 16,6% USR – 12,5% UDMR – 4,2% sondaj inscop Potrivit sondajului, PSD scade de la 36% la 34,3%, in timp ce PNL scade de la 17% la 16,6%. USR crește ușor in luna ianuarie, de la 12,1% la 12,5%. Remus Ștefureac, directorul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

