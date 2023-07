Creștere semnificativă în producția de carne și lactate în primele patru luni ale anului 2023 Datele recente furnizate de Direcția Județeana de Statistica arata ca producția de carne din sacrificari și vanzari pentru sacrificare in perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2023 a inregistrat o cifra impresionanta de 26.488 tone, in creștere cu 3.795 de tone comparativ cu aceeași perioada a anului precedent. Din aceasta cantitate, 92,7% au fost vandute […] Articolul Creștere semnificativa in producția de carne și lactate in primele patru luni ale anului 2023 apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

